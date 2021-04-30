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Кого не стошнило – играл в старте: Шевченко рассказал о тренировках Лобановского

30 апреля, 11:53

Александр Трикиша Александр Трикиша

Андрей Шевченко рассказал, что Валерий Лобановский испытывал своих игроков на прочность. Тем не менее, несмотря на изнурительные тренировки, у него не было мыслей сдаться

Легенда украинского футбола Андрей Шевченко в своей автобиографической книге вспомнил тренировки под руководством знаменитого тренера Валерия Лобановского. Нынешний наставник сборной Украины называет этот период "самым важным и тяжелым периодом в жизни".

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"Он до сих пор является частью моей жизни. Он был близок, когда мне было от 18 до 21 года, это был самый важный и тяжелый период в жизни меня как футболиста.

Он заставлял нас десятками раз повторять одно и то же. Мы называли это восхождением к смерти. Бегали под уклоном 16%. Кого не стошнило – играл в старте. Если бы всех вырвало – все бы играли меньше.

Моя выносливость во время быстрого бега произошла от этих страданий. Лобановский был очень жестким, но честным, он нас испытывал. Думал ли я когда-нибудь сдаться? Ни разу. Я был голоден. Не к деньгам, мы неплохо зарабатывали, я хотел успеха в том, что мне нравилось", – цитирует Шевченко Il Corriere della Sera.

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