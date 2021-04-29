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Автобіографія Андрія Шевченка надійшла в продаж: скільки коштує і де купити

29 квітня, 13:23

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Книга про життя знаменитого українця Андрія Шевченка надійшла в продаж. Поки її можна купити тільки в Італії, а сама автобіографія вийшла тільки на італійській мові

Автобіографія легендарного українського футболіста, а нині – головного тренера збірної України Андрія Шевченка з сьогоднішнього дня надійшла в продаж. Книга, написана в співавторстві з журналістом Алессандро Альчато, отримала назву "М'яка сила: моє життя, мій футбол".

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Поки книга продається тільки в Італії, але при бажанні можна замовити доставку в Україну. Єдиний нюанс – книга видається тільки на італійській.

"З сьогоднішнього дня у всіх італійських книжкових магазинах і онлайн-магазинах", – написав Шева в Twitter і прикріпив фото цілої стопки книг.

Придбати друковану автобіографію Шевченка можна за 17,10 євро (приблизно 570 грн), а електронна версія книги обійдеться в 9,99 євро (коло 335 грн).

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