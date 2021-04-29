"Жити в СРСР було непогано": Андрій Шевченко згадав молодість

Відомий у минулому футболіст, а нині тренер збірної України згадав аварію на Чорнобильській АЕС і поностальгував за СРСР

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко згадав, що робив після аварії на Чорнобильській АЕС.

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"Школи закрилися негайно. Приїхали автобуси з усього СРСР, повантажили дітей від 6 до 15 років і відвезли. Я опинився один спершу на Азовському морі, а потім на Чорному. Я відчував себе як в кіно, прожив цей досвід як подорож. Я був дитиною. Жити в СРСР було непогано. Для всіх було все однаково. Всюди багато шкіл і спорту. Це була закрита країна, через яку і ти сам закривався" , – цитує Шевченка CalcioNews.

Нагадаємо, що автобіографія легендарного українського футболіста Андрія Шевченка з сьогоднішнього дня надійшла в продаж.