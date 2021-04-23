Чотири кохання в житті Шевченка: сповідь легенди українського футболу

Головний тренер збірної України і володар Золотого м'яча вважає, що прийшов час озирнутися і все розповісти у своїй автобіографії М'яка сила

Андрій Шевченко / Фото: Instagram

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко напередодні виходу автобіографіїзробив інтригуючий анонс своєї книги. Вийде вона вже 29 квітня. Правда, італійською мовою – у співпраці з журналістом Алессандро Альчато. Книга називається "М'яка сила: моє життя, мій футбол". Її можна замовити за 18 євро.

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"У мене в житті було чотири футбольні любові: Динамо, Мілан, Челсі і збірна України. Недалеко від мого будинку вибухнула Чорнобильська атомна електростанція, зробивши радіоактивним м'яч, з яким ми, діти, грали. Спочатку я жив в Радянському Союзі, а потім в своїй незалежній Україні. Я втратив багато друзів на вулиці, які були захоплені сильнішими спокусами. Мене врятували спорт і родина", – написав Шевченко на сторінці в Instagram

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"На своєму шляху я познайомився з незвичайними людьми, без яких я б не став тим, ким я є сьогодні. Були перемоги і поразки. Це була величезна жертва заради роботи – єдиного відомого мені способу втілити мрії в реальність. Прийшов час озирнутися і все розповісти . Щоб подякувати тим, хто супроводжував мене. Я б ніколи не зробив це сам"

Андрій Шевченко та Дідьє Дрогба / Фото: Getty Images

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44-річний наставник національної збірної відзначає, що Forza Gentile написана спільно з його другом Алессандро Альчато: "Ця книга – ящик всіх моїх емоцій, всього мого життя, спортивного чи ні. У книжкових магазинах Італії з 29 квітня (а незабаром і в багатьох інших країнах)".

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