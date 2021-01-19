Вперше в історії футболу гравця купили за біткоіни

Мадридський "Інтернасьонал" з нижчої ліги Іспанії зробив революцію у футболі – вперше в історії футболіста купили за біткоіни. Першопрохідцем став ексгравець мадридського "Реала" Давид Барраль. Суму трансферу не розкривають, але на сьогоднішній момент один біткоін оцінюється в 1,04 млн грн.
Хоча ще в 2018 році повідомлялося, що в Туреччині вперше в світі купили футболіста за біткоіни. Однак тоді трансфер пройшов на аматорському рівні.
Відзначимо, що "Інтернасьонал" є частиною кіберспортивного клубу DUX Gaming, що належить футболістам "Бетіса" Борха Іглесіасу і Тібо Куртуа з "Реала". Також трансфер став можливим завдяки спонсору клубу, що спеціалізується на покупці і продажу віртуальної валюти.
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