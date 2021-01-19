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Ірина Морозюк оцінила відео з мастурбуючим Дзюбою: "Я не додивилася до кінця"

19 січня, 11:40

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Дівчина вважає, що відео "злила" коханка футболіста в якості помсти

Колишня дружина екс-гравця "Динамо" і збірної України Миколи Морозюка Ірина прокоментувала скандальне відео за участю російського футболіста Артема Дзюби. У листопаді в Мережі з'явилося відео, на якому Дзюба мастурбує на камеру. Ірина вважає, що відео "злила" коханка гравця.

"Коли я подивилася запис, то відразу ж подумала, що це справа рук його коханки. Всі знають, як чоловіки люблять ходити наліво. Любов – підступна штука, а дівчата – тим більше! Напевно, щось пішло не так, і Артему ось так захотіли помститися. Шкода хлопця. Більшість людей не дізнається, на чиєму боці правда. Але для мене нещастя такого характеру – це низько", – вважає Морозюк.

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Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

Дівчина зізналася, що не додивилася відео до кінця, але запевняє, що Артему нема чого соромитися. Тим більше, що цей інцидент зробив його набагато популярнішим.

"Скажу так: Артему нема чого соромитися! Є що показати. У Дзюби все в порядку з розміром. Але я не можу сказати, що мені сподобалося. Не додивилася всю цю історію до кінця.

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Так, я теж раніше не знала, хто такий Дзюба. Але це можна пояснити. Люди люблять хайп! Інтим завжди набирає. Приклад: є дві фотографії, де в однієї дівчини оголена груди, а в іншої – ні. Звичайно, все стануть лайкати і дивитися, де циці більше! Так влаштований весь світ, не тільки ми. Завжди в тренді теми сексу, смерті і жерсті. Тому ситуацію з Дзюбою було цікавіше обговорювати, ніж вибори в США", – зізналася українка в інтерв'ю СЕ.

Ірина Морозюк

Ірина Морозюк / Фото: Instagram

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футболіст Артем Дзюба Ірина Морозюк

Джерело: Сегодня|Спорт

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