Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Вирок Мессі винесуть у вівторок. Форвард надовго може забути про футбол

18 січня, 15:33

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Аргентинець отримав червону картку в матчі за Суперкубок Іспанії

Минулої ночі "Атлетик" втретє в своїй історії став переможцем Суперкубка Іспанії. У драматичному матчі баски обіграли "Барселону" – 3:2.

Реклама

Поєдинок завершився скандалом. На останній хвилині додаткового часу пряму червону картку отримав Ліонель Мессі . Лідер "Барселони" вдарив рукою по потилиці нападника "Атлетика" Асьєра Вільялібре.

Іспанські ЗМІ пишуть, що Комітет з проведення змагань винесе рішення щодо покарання Мессі у вівторок, 19 січня.

В тренді
Українська суддя увійшла до трійки кращих у світі за останні 10 років

Мінімальний строк покарання за подібне порушення – 4 матчі, а максимальний – 12 ігор. Дискваліфікація поширюється на всі національні турніри Іспанії.

Реклама

Це перша червона картка Ліонеля Мессі на клубному рівні. Але в матчах за національну збірну Аргентини Ліонель двічі вилучався з поля. Першу червону картку він отримав ще в 2005 році в товариському поєдинку проти Угорщини. А другий раз достроково покинув поле в матчі за "бронзу" Кубка Америки-2019 проти Чилі .

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футболіст Барселона червона картка Ліонель Мессі
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти