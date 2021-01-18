Вирок Мессі винесуть у вівторок. Форвард надовго може забути про футбол

Аргентинець отримав червону картку в матчі за Суперкубок Іспанії

Минулої ночі "Атлетик" втретє в своїй історії став переможцем Суперкубка Іспанії. У драматичному матчі баски обіграли "Барселону" – 3:2.

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Поєдинок завершився скандалом. На останній хвилині додаткового часу пряму червону картку отримав Ліонель Мессі . Лідер "Барселони" вдарив рукою по потилиці нападника "Атлетика" Асьєра Вільялібре.

Іспанські ЗМІ пишуть, що Комітет з проведення змагань винесе рішення щодо покарання Мессі у вівторок, 19 січня.

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Мінімальний строк покарання за подібне порушення – 4 матчі, а максимальний – 12 ігор. Дискваліфікація поширюється на всі національні турніри Іспанії.

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Це перша червона картка Ліонеля Мессі на клубному рівні. Але в матчах за національну збірну Аргентини Ліонель двічі вилучався з поля. Першу червону картку він отримав ще в 2005 році в товариському поєдинку проти Угорщини. А другий раз достроково покинув поле в матчі за "бронзу" Кубка Америки-2019 проти Чилі .

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