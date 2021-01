Вилучення Мессі, дубль Грізманн і фіаско "Барселони": крутий фінал Суперкубка Іспанії

Просто шикарний фінал видали "Барселона" і "Атлетик" в Суперкубку Іспанії. Купа голів, додатковий час, червона Ліонеля Мессі. Ми вели онлайн матчу "Барселона" – "Атлетик" .

Початок матчу був нудним. Команди майже весь перший тайм грали без воріт. А потім раптом блискавична атака "Барселони". Альба зліва віддав Мессі, удар аргентинця блокували захисники, але Грізманн на підборі відкрив рахунок.

Баски розвели з центру поля, дійшли до воріт тер Штегена і де Маркос в дотик замкнув подачу в штрафну.

Другий тайм почався веселіше і незабаром Рауль Гарсія головою вколотив м'яч у ворота "Барси". VAR побачив міліметровий офсайд.

Відповідь "Барси" прийшла трохи пізніше, але була бездоганною. Грізманн замкнув ювелірний простріл Альби.

Все йшло до перемоги каталонців, але за "Атлетик" зіграв їх джокер. Асьєр Вільялібре вийшов на заміну і на останній хвилині зрівняв рахунок.

Додатковий час. Баски вперше виходять вперед. Вільямс з кута штрафного зняв павутину з дальньої "дев'ятки".

У "Барси" здали нерви. І Мессі вдарив Вільялібре. Червона картка! Перша за 753 матчі Ліонеля на клубному рівні.

Messi has been sent OFF!



It & # 39; s just his 3rd red card he has received in his career. #Supercopa pic.twitter.com/Smx8Y6MDys