Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Вилучення Мессі, дубль Грізманн і фіаско "Барселони": крутий фінал Суперкубка Іспанії

18 січня, 00:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

"Атлетик" втретє в своїй історії виграв трофей

Просто шикарний фінал видали "Барселона" і "Атлетик" в Суперкубку Іспанії. Купа голів, додатковий час, червона Ліонеля Мессі. Ми вели онлайн матчу "Барселона" – "Атлетик" .

Реклама

Початок матчу був нудним. Команди майже весь перший тайм грали без воріт. А потім раптом блискавична атака "Барселони". Альба зліва віддав Мессі, удар аргентинця блокували захисники, але Грізманн на підборі відкрив рахунок.

Баски розвели з центру поля, дійшли до воріт тер Штегена і де Маркос в дотик замкнув подачу в штрафну.

Другий тайм почався веселіше і незабаром Рауль Гарсія головою вколотив м'яч у ворота "Барси". VAR побачив міліметровий офсайд.

Відповідь "Барси" прийшла трохи пізніше, але була бездоганною. Грізманн замкнув ювелірний простріл Альби.

Реклама

Все йшло до перемоги каталонців, але за "Атлетик" зіграв їх джокер. Асьєр Вільялібре вийшов на заміну і на останній хвилині зрівняв рахунок.

Додатковий час. Баски вперше виходять вперед. Вільямс з кута штрафного зняв павутину з дальньої "дев'ятки".

У "Барси" здали нерви. І Мессі вдарив Вільялібре. Червона картка! Перша за 753 матчі Ліонеля на клубному рівні.

"Барселона" – "Атлетик" – 2:3
Голи: Грізманн (40, 77) – де Маркос (42), Вільлібре (90), Вільямс (94)

Реклама

Це третій трофей "Атлетика" в історії. Раніше клуб перемагав у 1984 і 2015 роках.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Барселона Ліонель Мессі Атлетик Більбао Суперкубок Іспанії
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти