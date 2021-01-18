Приговор Месси вынесут во вторник. Форвард надолго может забыть о футболе

Аргентинец получил красную карточку в матче за Суперкубок Испании

Прошлой ночью "Атлетик" третий раз в своей истории стал победителем Суперкубка Испании. В драматичном матче баски обыграли "Барселону" – 3:2.

Реклама

Поединок завершился скандалом. На последней минуте дополнительного времени прямую красную карточку получил Лионель Месси. Лидер "Барселоны" ударил рукой по затылку нападающего "Атлетика" Асьера Вильялибре.

Испанские СМИ пишут, что Комитет по проведению соревнований вынесет решение по наказанию Месси во вторник, 19 января.

Минимальный срок наказания за подобное нарушение – 4 матча, а максимальный – 12 игр. Дисквалификация распространяется на все национальные турниры Испании.

Реклама

Это первая красная карточка Лионеля Месси на клубном уровне. Но в матчах за национальную сборную Аргентины Лионель дважды удалялся с поля. Первую красную карточку он получил еще в 2005 году в товарищеском поединке против Венгрии. А второй раз досрочно покинул поле в матче за "бронзу" Кубка Америки-2019 против Чили.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама