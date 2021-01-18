Удаление Месси, дубль Гризманна и фиаско "Барселоны": крутейший финал Суперкубка Испании

Просто шикарный финал выдали "Барселона" и "Атлетик" в Суперкубке Испании. Куча голов, дополнительное время, красная Лионеля Месси. Мы вели онлайн матча "Барселона" – "Атлетик".
Начало матча было скучнейшим. Команды почти весь первый тайм играли без ворот. А потом вдруг молниеносная атака "Барселоны". Альба слева отдал Месси, удар аргентинца блокировали защитники, но Гризманн на подборе открыл счет.
Баски развели с центра поля, дошли до ворот тер Штеген и де Маркос в касание замкнул подачу в штрафную.
Второй тайм начался веселее и вскоре Рауль Гарсия головой вколотил мяч в ворота "Барсы". VAR увидел миллиметровый офсайд.
Ответочка "Барсы" пришла чуть позже, но была безупречной. Гризманн замкнул ювелирный прострел Альбы.
Все шло к победе каталонцев, но за "Атлетик" сыграл их джокер. Асьер Вильялибре вышел на замену и на последней минуте сравнял счет.
Дополнительное время. Баски впервые выходят вперед. Уильямс с угла штрафной снял паутину с дальней "девятки".
У "Барсы" сдали нервы. И Месси ударил Вильялибре. Красная карточка! Первая за 753 матча Лионеля на клубном уровне.
Messi has been sent OFF!— SoccerMatrix (@Soccer_Matrix) January 17, 2021
It's just his 3rd red card he has received in his career. #Supercopapic.twitter.com/Smx8Y6MDys
"Барселона" – "Атлетик" – 2:3
Голы: Гризманн (40, 77) – де Маркос (42), Вильлибре (90), Уильямс (94)
Это третий трофей "Атлетика" в истории. Ранее клуб побеждал в 1984 и 2015 годах.
!— Athletic Club (@Athletic_en) January 17, 2021
#DenonAmetsa#BiziAmetsa#AthleticClubpic.twitter.com/2F1NmCVmEt
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк