Удаление Месси, дубль Гризманна и фиаско "Барселоны": крутейший финал Суперкубка Испании

Просто шикарный финал выдали "Барселона" и "Атлетик" в Суперкубке Испании. Куча голов, дополнительное время, красная Лионеля Месси. Мы вели онлайн матча "Барселона" – "Атлетик".

Начало матча было скучнейшим. Команды почти весь первый тайм играли без ворот. А потом вдруг молниеносная атака "Барселоны". Альба слева отдал Месси, удар аргентинца блокировали защитники, но Гризманн на подборе открыл счет.

Баски развели с центра поля, дошли до ворот тер Штеген и де Маркос в касание замкнул подачу в штрафную.

Второй тайм начался веселее и вскоре Рауль Гарсия головой вколотил мяч в ворота "Барсы". VAR увидел миллиметровый офсайд.

Ответочка "Барсы" пришла чуть позже, но была безупречной. Гризманн замкнул ювелирный прострел Альбы.

Все шло к победе каталонцев, но за "Атлетик" сыграл их джокер. Асьер Вильялибре вышел на замену и на последней минуте сравнял счет.

Дополнительное время. Баски впервые выходят вперед. Уильямс с угла штрафной снял паутину с дальней "девятки".

У "Барсы" сдали нервы. И Месси ударил Вильялибре. Красная карточка! Первая за 753 матча Лионеля на клубном уровне.

Messi has been sent OFF!



It's just his 3rd red card he has received in his career. #Supercopapic.twitter.com/Smx8Y6MDys