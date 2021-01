За что удалили Месси. Видео скандального эпизода

Впервые за 753 матча на клубном уровне Лионель Месси получил красную карточку! Случилось это в матче за Суперкубок Испании. Мы вели онлайн-трансляцию поединка "Барселона" – "Атлетик".

Шли последние секунды дополнительного времени. "Барселона" атаковала. Асьер Вильялибре заблокировал аргентинца, у того сдали нервы и Лео врезал сопернику. Рефери просмотрел видеоповтор и показал красную карточку Месси.

Messi has been sent OFF!



It's just his 3rd red card he has received in his career. #Supercopapic.twitter.com/Smx8Y6MDys