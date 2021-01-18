За що вилучили Мессі. Відео скандального епізоду

Вперше за 753 матчі на клубному рівні Ліонель Мессі отримав червону картку! Сталося це в матчі за Суперкубок Іспанії. Ми вели онлайн-трансляцію поєдинку "Барселона" – "Атлетик".

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Йшли останні секунди додаткового часу. "Барселона" атакувала. Асьєр Вільялібре заблокував аргентинця, у того здали нерви і Лео врізав супернику. Рефері переглянув відеоповтор і показав червону картку Мессі.

Messi has been sent OFF!



It & # 39; s just his 3rd red card he has received in his career. #Supercopa pic.twitter.com/Smx8Y6MDys - SoccerMatrix (@Soccer_Matrix) January 17, 2 021

У підсумку "Барселона" поступилася "Атлетіку" – 2:3. Для клубу з Більбао – це третій трофей в історії.

Що цікаво, в матчах за національну збірну Ліонель двічі вилучався з поля. Першу червону картку він отримав ще в 2005 році в товариському поєдинку проти Угорщини. А другий раз достроково покинув поле в матчі за "бронзу" Кубка Америки-2019 проти Чилі .

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