Українська
$ 28,19
34,02
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Впервые в истории футбола игрока купили за биткоины

19 января, 13:09

Александр Трикиша Александр Трикиша

Виртуальная валюта добралась до спорта

Мадридский "Интернасьонал" из низшей лиги Испании совершил революцию в футболе – впервые в истории футболиста купили за биткоины. Первопроходцем стал экс-игрок мадридского "Реала" Давид Барраль. Сумму трансфера не раскрывают, но на сегодняшний момент один биткоин оценивается в 1,04 млн грн.

Реклама

Хотя еще в 2018 году сообщалось, что в Турции впервые в мире купили футболиста за биткоины. Однако тогда трансфер прошел на любительском уровне.

Отметим, что "Интернасьонал" является частью киберспортивного клуба DUX Gaming, принадлежащего футболистам "Бетиса" Борхе Иглесиасу и Тибо Куртуа из "Реала". Также трансфер стал возможным благодаря спонсору клуба, специализирующемся на покупке и продаже виртуальной валюты.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футболист чемпионат Испании биткоин

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборной
Раскрыла голую грудь: откровенная фотосессия девушки футболиста сборнойФутбол
"Душитель" из Дагестана пообещал разобраться с Роналду (видео)MMA
Милевский порвал со своей девушкой
Милевский порвал со своей девушкойФутбол
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыном
Милейшее фото дня. Жена Ярмоленко с сыномФутбол
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножками
Ротань засыпал жену долларами в день рождения, а она похвасталась ножкамиФутбол
"Феррари" в хлам! Сотрудник автомойки разбил суперкар итальянского вратаряФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять