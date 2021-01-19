Роналду забув зняти штани, виходячи на поле: веселе відео

Кумедний випадок стався в матчі другого за силою дивізіону Португалії між "Візелою" і "Пенафієлом" (3:1). На 69-й хвилині зустрічі головний тренер команди гостей вирішив освіжити атаку своєї команди і випустив на поле 23-річного форварда Роналду Тавареш.

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Нападник, очевидно, не сподівався з'явитися на полі, тому від несподіванки навіть забув зняти тренувальні штани. Зайву екіпіровку Тавареш зауважив вже на полі, що викликало у нього посмішку.

Проте, Роналду в такому вигляді вступив в гру, а зняти "треники" зміг під час найближчої паузи, залишивши їх за воротами.

Втім, для Роналду ситуація завершилася забавним відео, а ось інший футболіст через свою забудькуватість може "потрапити" на серйозні гроші. Футболіст "МанСіті" може втратити спорткара за 475 тис – він забув його на штрафмайданчику . Автомобіль вже повинні були продати на аукціоні або знищити під пресом.

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