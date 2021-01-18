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Кріштіану Роналду віддався в обійми дівчини після поразки "Інтеру"

18 січня, 21:48

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зірковий португальський футболіст "Ювентуса" зустрівся в Італії з сестрою

Кріштіану Роналду недовго буде сумувати після вчорашньої поразки в чемпіонаті Італії, коли "Ювентус" без шансів програв "Інтеру". Сьогодні до нього з Португалії прилетіла старша рідна сестра Катя Авейру.

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43-річна мати трьох дітей дуже скучила за братом, написавши в соціальних мережах:

"Слава Богу, нарешті я знову можу тебе обійняти. Моменти, які запам'ятовуються на все життя".

Dосени сестра Роналду назвала коронавірус обманом після зараження футболіста. В гості Катя Авейру збиралася дуже довго і ретельно підбираючи вбрання.

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Схоже, що сестра відправилася в гості до Кріштіану на його особистому літаку, захопивши з собою і молодшу дочку, якій трохи більше року.

Також сестра знаменитого футболіста відома як виконавиця поп-балад, хоча в останні роки захопилася і бізнесом. На зорі своєї кар'єри вона навіть брала собі псевдонім Роналда, але пізніше відмовилася від нього.

Нещодавно президент "Барселони" розповів про відмову від Роналду.

Дивіться, як Кріштіану проводив час у колі сім'ї:

Роналду, Джорджина Родрігес і діти Відео: Instagram
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фото Італія футбол футболіст сестра Кріштіану Роналду
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