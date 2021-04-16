Озброєні грабіжники увірвалися в будинок футболу і змусили відкрити сейф

Англійського футболіста пограбували рано вранці, поки вся сім'я була вдома. Із сейфа зірки Роми забрали дорогий годинник і ювелірні прикраси

Футболіст італійської Роми Кріс Смоллінг став жертвою пограбування. Троє озброєних людей в капюшонах увірвалися в його будинок в п'ятницю вранці, коли вся сім'я мирно спала. Під тиском грабіжників Смоллінг змушений був відкрити сейф.

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Gazzetta dello Sport повідомляє, що грабіжники вкрали годинник Rolex, ювелірні вироби та інші цінності. Сума збитку не уточнюється. Дружині футболіста вдалося викликати поліцію лише о 5 годині ранку.

Сам Смоллінг зараз відновлюється від травми коліна, тому пропускав матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому Рома вчора зіграла внічию з Аяксом, але за підсумками двох зустрічей вийшла в півфінал турніру. У наступному раунді італійці зустрінуться з Манчестер Юнайтед.

Раніше ми писали, що злодії роздягли футболіста "Ювентуса", пробравшись в будинок через вікно у ванній. Американець Вестон Маккенні залишився в Італії навіть без взуття.

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