Заслужив видалення? Болбой кинув м'яч в обличчя гравцеві Роми

Італійці помстилися за негостинність і покинули Амстердам з перемогою

Скандальний інцидент трапився в матчі 1/4 фіналу Ліги Європи між Аяксом і Ромою в Амстердамі. В кінці першого тайму болбой кинув м'яч в обличчя гравцеві римського клубу Ріккардо Калафьорі.

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Італієць наздоганяв м'яч, який котився, проте несподівано хлопчик, який повинен був подати йому м'яч, кинув круглого прямо в голову гравцеві. Футболіст від несподіванки схопився за обличчя, а хлопець тільки розвів руками.

Відзначимо, що поєдинок завершився вольовою перемогою Роми з рахунком 2:1. Аякс відкрив рахунок після точно удару Деві Классена на 39-й хвилині. На початку другого тайму господарі поля не реалізували пенальті і відразу ж пропустили у відповідь – відзначився Лоренцо Пеллегріні. А незадовго до фінального свистка Ібаньєс приніс Ромі перемогу. Матч-відповідь відбудеться 15 квітня.

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