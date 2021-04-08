Аякс – Рома: що чекати від центрального матчу 1/4 фіналу Ліги Європи

У четвер, 8 квітня, в Амстердамі на стадіоні "Йохан Кройф Арена" пройде перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи: місцевий Аякс прийме римську Рому. Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

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Лідер чемпіонату Нідерландів зустрінеться з командою Паулу Фонсеки, яка скотилася вже на сьоме місце італійської Серії А. Амстердамці не програють з 9 грудня – 24 матчі, вигравши 21 з них, в тому числі в семи останніх. Безпосередньо в Лізі Європи команда Еріка тен Хага виграла п'ять ігор поспіль. На попередніх стадіях вона здолала Лілль і Янг Бойз, виключно перемагаючи. Не допоможе Аяксу основний голкіпер Андре Онана, який дискваліфікований до лютого наступного року через вживання допінгу. Напередодні травму отримав його дублер – 38-річний Мартен Стекеленбург, і позиція воротаря може виявитися проблемою. Тим більше, також в лазареті захисники – Мазрауі і Блінд.

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Для Паулу Фонсеки Ліга Європи – можливість зберегти робоче місце в Римі. У разі невиходу в Лігу чемпіонів контракт з португальцем, найімовірніше, продовжений не буде. А "вовки" відстають від відповідної зони на 7 очок. А все тому, що в останніх трьох матчах римляни програли Пармі і Наполі (по 0:2), а також розписали нічию з Сассуоло (2:2). Тому саме трофей Ліги Європи може дати їм путівку в найпрестижніший євротурнір. Кадрових проблем у Фонсеки дуже багато – Карсдорп дискваліфікований, Мхітарян, Ель-Шаараві, Смоллінг, Кумбулла і Дзаньоло травмовані. На попередніх стадіях Рома пройшла Брагу і Шахтар.

Рома не в кращій формі, тому, думаю, Аякс переможе. Також, ймовірно, варто чекати ТБ 2,5.

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