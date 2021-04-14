Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват

Нинішній тренер італійської Роми Паулу Фонсека продовжує користуватися попитом в інших європейських клубів. Після трьох років в донецькому Шахтарі португалець закінчує другий сезону в Серії А і збирається спробувати себе в іншому клубі.
Про пропозиції для Паулу пише сайт CalcioMercato.
Конкретний інтерес до екснаставника Шахтаря проявляють клуби Франції та Англії. Зокрема, з'явилася інформація, що Фонсека посперечається з другом Шеви за роботу в Лондоні – в Кристал Пелас. Контракт фахівця в Римі закінчується влітку і може бути продовжений у разі виходу Роми в Лігу чемпіонів. Правда, зараз команда посідає лише сьоме місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від Аталанти, що йде четвертою, на сім очок.
Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images
Повідомляється, що сам Паулу хоче покинути клуб через відсутність довіри від керівництва і періодичні конфлікти всередині колективу. При цьому португальський тренер і його дружина-українка хочуть залишитися в Італії. Допомогти їм може Наполі, який серйозно замислюється про заміну Дженнаро Гаттузо на Фонсеку – незважаючи на те, що команда з Неаполя розташовується на п'ятій позиції.
Раніше Фонсека озвучив бажану зарплату в московському Спартаку. Нагадаємо, 48-річний фахівець очолював Шахтар в 2016-2019 рр., а до цього працював на батьківщині з Брагою.
Дивіться, як днями Рома обіграла Болонью в чемпіонаті Італії:
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