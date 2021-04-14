Колишній тренер Шахтаря в Європі йде нарозхват

Португальський наставник Паулу Фонсека хоче покинути Рому після закінчення сезону 2020/2021, отримавши пропозиції з Англії та Франції і інших клубів Італії

Нинішній тренер італійської Роми Паулу Фонсека продовжує користуватися попитом в інших європейських клубів. Після трьох років в донецькому Шахтарі португалець закінчує другий сезону в Серії А і збирається спробувати себе в іншому клубі.

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Про пропозиції для Паулу пише сайт CalcioMercato.

Конкретний інтерес до екснаставника Шахтаря проявляють клуби Франції та Англії. Зокрема, з'явилася інформація, що Фонсека посперечається з другом Шеви за роботу в Лондоні – в Кристал Пелас. Контракт фахівця в Римі закінчується влітку і може бути продовжений у разі виходу Роми в Лігу чемпіонів. Правда, зараз команда посідає лише сьоме місце в чемпіонаті Італії, відстаючи від Аталанти, що йде четвертою, на сім очок.

Тренер "Роми" Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Повідомляється, що сам Паулу хоче покинути клуб через відсутність довіри від керівництва і періодичні конфлікти всередині колективу. При цьому португальський тренер і його дружина-українка хочуть залишитися в Італії. Допомогти їм може Наполі, який серйозно замислюється про заміну Дженнаро Гаттузо на Фонсеку – незважаючи на те, що команда з Неаполя розташовується на п'ятій позиції.

Раніше Фонсека озвучив бажану зарплату в московському Спартаку. Нагадаємо, 48-річний фахівець очолював Шахтар в 2016-2019 рр., а до цього працював на батьківщині з Брагою.

Дивіться, як днями Рома обіграла Болонью в чемпіонаті Італії:

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