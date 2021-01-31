Злодії роздягли футболіста "Ювентуса", пробравшись в будинок через вікно у ванній

Американець Уестон Маккенні залишився в Італії навіть без взуття

Останнім часом активізувалися грабіжники, які спеціалізуються на будинках топових футболістів. Нещодавно ми писали, що злодії вдерлися в будинок воротаря "ПСЖ" і забрали ювелірні прикраси, а тепер невідомі проникли в житло півзахисника "Ювентуса" Уестона Маккенні. Про це повідомляє Daily Mail.

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Інцидент стався ввечері 27 січня, коли футболіст брав участь у чвертьфінальному матчі Кубка Італії проти СПАЛа (4:0). Грабіжники проникли в будинок футболіста в Турині через вікно у ванній. Вони забрали взуття Маккенні, дизайнерський одяг і цінні предмети. Загальна сума збитку не уточнюється, але вона явно не маленька.

Уестон Маккенні / Фото: Reuters

Нагадаємо, що Маккенні перейшов до "Ювентуса" минулого літа з німецького Шальке. У поточному сезоні американець провів за "Стару Синьйору" 22 матчі, забив чотири голи і віддав дві результативні передачі.

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Раніше будинок знаменитого італійського футболіста пограбували в балаклавах і зі зброєю. У цей момент вся сім'я була вдома, але, на щастя, ніхто не постраждав.

А будинок легенди футболу пограбували під час його похорону.

Дивіться, як Маккенні забивав за "Ювентус"

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