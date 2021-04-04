Екстренер Шахтаря посперечається з другом Шеви за роботу в Лондоні

Екстренер Шахтаря, а нині наставник Роми Паулу Фонсека і колишній коуч Челсі, друг Андрія Шевченка Френк Лемпард входять до шорт-листа кандидатів на пост головного тренера лондонської команди Кристал Пелас.

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Про це повідомляє Daily Mail.

За інформацією джерела, керівництво англійського клубу не планує продовжувати контракт з 73-річним Роєм Ходжсоном і вже почало пошуки нового тренера. Крім Фонсеки і Лемпарда, кандидатами на цю посаду також є Шон Дайч із Бернлі та головний тренер Суонсі Стів Купер.

Головний тренер Роми Паулу Фонсека / Фото: Getty Images

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Френк Лемпард / Фото: Reuters

Після 29 турів Кристал Пелас посідає 12-те місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії.

Нагадаємо, що під керівництвом Фонсеки Рома вибила Шахтар з Ліги Європи, але в першості Італії його команда лише на шостому місці, чого недостатньо для потрапляння до ЛЧ.

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Раніше ми писали, що Фонсеку покликали до Спартака: португальський фахівець хоче отримувати в столиці РФ 5 млн євро на рік.

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