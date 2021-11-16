Помилка тренера: ДР Конго з Мбокані виграв групу відбору на ЧС-2022, але може отримати техпоразку

Збірна ДР Конго, обігравши у шостому матчі групової стадії Бенін, мала гарантувати собі перше місце у групі J, а разом з ним і участь у фінальному відбірному етапі в Африці.

Дьємерсі Мбокані / Фото: Sky Sports

Поєдинок завершився з рахунком 2:0, а один із м'ячів на рахунку колишнього форварда київського Динамо Дьємерсі Мбокані.

Раніше ми писали, що лідер боснійців курив кальян у нічному клубі.

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Аргентинський наставник ДР Конго Ектор Купер провів чотири заміни замість трьох, які дозволені регламентом змагань. Бенін, який йшов на другому місці у групі, подав апеляцію до ФІФА.

Схоже, все йде до того, що ДР Конго буде зараховано технічну поразку (0:3).

Отже, технічна поразка команди Купера відкриє шлях до плей-офф Беніну.

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Зазначимо, що десять переможців груп відбору в Африці розбиваються на пари і п'ять переможців вирушають до Катару на чемпіонат світу.