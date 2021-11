Скандал перед матчем з Україною: лідер боснійців курив кальян у нічному клубі

Вирішальний для нашої збірної поєдинок у Зениці розпочнеться у вівторок, 16 листопада, о 21:45 за київським часом. Онлайн Боснія – Україна доступна на нашому сайті.

Збірна Боснії та Герцеговини втратила шанси вийти у плей-офф чемпіонату світу-2022 після того, як поступилася фінам на своєму полі.

Одним із антигероїв поєдинку став півзахисник Барселони Міралем П'янич, який у середині першого тайму привіз пенальті у свої ворота, зігравши рукою у штрафній, а після перерви був замінений та освистаний уболівальниками.

Після матчу з Фінляндією з'явилося фото, на якому один із лідерів боснійців проводить час у нічному клубі, де курить кальян. Боснійські ЗМІ припускають, що фотографію було зроблено напередодні матчу з фінами.

Miralem Pjani, the night before our most important match of qualifications, where he was the worst player on te pitch



I hope you retire from NT, fraud



Ps. Xavi said hi pic.twitter.com/noik5Lchvv