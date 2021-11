Скандал перед матчем с Украиной: лидер боснийцев курил кальян в ночном клубе

Решающий для нашей сборной поединок в Зенице начнется во вторник, 16 ноября, в 21:45 по киевскому времени. Онлайн Босния – Украина доступен на нашем сайте.

Сборная Боснии и Герцеговины потеряла шансы выйти в плей-офф чемпионата мира-2022 после того, как уступила финнам на своем поле.

Одним из антигероев поединка стал полузащитник Барселоны Миралем Пьянич, который в середине первого тайма привез пенальти в свои ворота, сыграв рукой в ​​штрафной, а после перерыва был заменен и освистан болельщиками.

После матча с Финляндией появилось фото, на котором один из лидеров боснийцев проводит время в ночном клубе, где курит кальян. Боснийские СМИ предполагают, что фотография была сделана в преддверии матча с финнами.

Miralem Pjani, the night before our most important match of qualifications, where he was the worst player on te pitch



I hope you retire from NT, fraud



Ps. Xavi said hi pic.twitter.com/noik5Lchvv