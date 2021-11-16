16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
16 ноября 21:45
Финляндия --
Франция --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Решающая битва Украины за плей-офф и развязка в группе G: расписание, трансляции, котировки матчей отбора на ЧМ-2022

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
16 ноября, 10:01
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Сегодня сборная Украины будет сражаться за попадание в плей-офф ЧМ-2022. А в группе G сборные Нидерландов, Турции и Норвегии определят, кто из них напрямую попадет на мундиаль
Сборная Украины сыграет против Боснии в отборе на ЧМ-2022
Сборная Украины сыграет против Боснии в отборе на ЧМ-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Во вторник, 16 ноября, состоятся последние семь матчей отбора на ЧМ-2022.

Отбор на ЧМ-2022
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На данный момент определились 9 из 10 европейских сборных, которые выступят на мундиале в Катаре. Счастливыми обладателями путевок на чемпионат мира стали:

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  • Сербия
  • Испания
  • Швейцария
  • Дания
  • Бельгия
  • Франция
  • Хорватия
  • Германия
  • Англия

Сегодня в группе G разыграют еще одну прямую путевку на ЧМ-2022. На первое место претендуют сразу три сборные: Нидерланды, Турция и Норвегия.

Наше внимание будет приковано к матчам в группе D, где сборная Украины обязана побеждать Боснию и надеяться, что Франция не проиграет финнам. Онлайн Босния – Украина есть на нашем сайте.

ГРУППА D

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21:45. Босния и Герцеговина – Украина

Котировки: 5.10 – 4.00 – 1.69

TV: Украина, Футбол 1

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21:45. Финляндия – Франция

Котировки: 5.30 – 3.90 – 1.69

TV: Футбол 2

ГРУППА Е

21:45. Уэльс – Бельгия

Котировки: 3.25 – 3.40 – 2.28

TV: Футбол 3

21:45. Чехия – Эстония

Котировки: 1.13 – 9.00 – 27.00

ГРУППА G

21:45. Нидерланды – Норвегия

Котировки: 1.44 – 4.70 – 7.80

21:45. Чорногория – Турция

Котировки: 5.10 – 3.90 – 1.71

21:45. Гибралтар – Латвия

Котировки: 10.50 – 4.80 – 1.33

Стыковые турниры пройдут с 24 по 29 марта. В них примут участие обладатели вторых мест в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в общем рейтинге Лиги наций-2020/21, которые не попали в финальный турнир ЧМ напрямую или не вышли в "стыки" со вторых мест в отборочных группах.

Эти 12 команд разыграют оставшиеся путевки в рамках трех путей плей-офф, которые состоят из одноматчевых полуфиналов и финалов. Три победителя этих путей станут участниками чемпионата мира.

футболЧМ-2022
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И
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1
Шахтер
14
38:8
35
2
Динамо
14
35:7
35
3
Заря
14
33:16
29
4
Ворскла
14
23:11
28
5
Днепр-1
14
21:14
28
6
Александрия
14
14:10
23
7
Десна
14
17:21
21
8
Верес
14
12:15
19
9
Металлист 1925
14
16:22
19
10
Рух
13
13:18
13
11
Колос
13
8:21
11
12
Черноморец
14
16:29
11
13
Львов
14
9:22
10
14
Ингулец
13
9:23
9
15
Минай
13
8:20
8
16
Мариуполь
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