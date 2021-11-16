Вирішальна битва України за плей-оф та розв'язка у групі G: розклад, трансляції, котирування матчів відбору на ЧС-2022

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні сім матчів відбору на ЧС-2022.
На цей момент визначились 9 із 10 європейських збірних, які виступатимуть на мундіалі в Катарі. Щасливими володарями путівок на чемпіонат світу стали:
- Сербія
- Іспанія
- Швейцарія
- Данія
- Бельгія
- Франція
- Хорватія
- Німеччина
- Англія
Сьогодні у групі G розіграють ще одну пряму путівку на ЧС-2022. На перше місце претендують одразу три збірні: Нідерланди, Туреччина та Норвегія.
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Наша увага буде прикута до матчів у групі D, де збірна України зобов'язана перемагати Боснію та сподіватися, що Франція не програє фінам. Онлайн Боснія – Україна є на нашому сайті.
ГРУПА D
21:45. Боснія і Герцеговина – Україна
Котирування: 5.10 – 4.00 – 1.69
TV: Україна, Футбол 1
21:45. Фінляндія – Франція
Котирування: 5.30 – 3.90 – 1.69
TV: Футбол 2
ГРУПА Е
21:45. Уельс – Бельгія
Котирування: 3.25 – 3.40 – 2.28
TV: Футбол 3
21:45. Чехія – Естонія
Котирування: 1.13 – 9.00 – 27.00
ГРУПА G
21:45. Нідерланди – Норвегія
Котирування: 1.44 – 4.70 – 7.80
21:45. Чорногорія – Туреччина
Котирування: 5.10 – 3.90 – 1.71
21:45. Гібралтар – Латвія
Котирування: 10.50 – 4.80 – 1.33
Стикові турніри відбудуться з 24 по 29 березня. У них візьмуть участь володарі других місць у відбіркових групах, а також два найкращі переможці груп у загальному рейтингу Ліги націй-2020/21, які не потрапили у фінальний турнір ЧС безпосередньо або не вийшли у "стики" з других місць у відбіркових групах.
Ці 12 команд розіграють путівки, що залишилися, в рамках трьох шляхів плей-офф, які складаються з одноматчевих півфіналів і фіналів. Три переможці цих шляхів стануть учасниками чемпіонату світу.