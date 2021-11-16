Без двох гравців Шахтаря: стала відома заявка збірної України на матч із Боснією та Герцеговиною

Сьогодні у Зениці на стадіоні "Біліно Поле" відбудеться поєдинок заключного туру відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D, в якому збірна України зіграє проти команди Боснії та Герцеговини.

Збірна України / Фото: УАФ

У вівторок, 16 листопада, відбудуться останні матчі відбіркового турніру ЧС-2022 у групі D. Україна грає на виїзді з Боснією та Герцеговиною, яка вже втратила шанси потрапити на мундіаль. Онлайн Боснія – Україна доступний на нашому сайті. Початок матчу о 21:45.

Тренерський штаб збірної України на чолі з Олександром Петраковим оголосив заявку на матч проти Боснії та Герцеговини.

Реклама

Раніше ми писали про те, як збірній України потрапити до плей-офф чемпіонату світу-2022.

Заявка збірної України на матч проти Боснії та Герцеговини (за номерами)

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Тарас Качараба, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Олександр Зубков, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Віталій Буяльський, 15. Віктор Циганков, 16. Артем Довбик, 17. Олександр Зінченко, 18. Олександр Тимчик, 19. Денис Гармаш, 20. 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Дмитро Різник.

Реклама

З тих футболістів, які перебувають під рукою нашого тренерського штабу, у заявку на гру не потрапили Віктор Корнієнко та Данило Сікан.