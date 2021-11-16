Ошибка тренера: ДР Конго с Мбокани выиграл группу отбора на ЧМ-2022, но может получить техпоражение

Сборная ДР Конго, обыграв в шестом матче групповой стадии Бенин, должна была гарантировать себе первое место в группе J, а вместе с ним и участие в финальном отборочном этапе в Африке

Дьемерси Мбокани / Фото: Sky Sports

Поединок завершился со счетом 2:0, а один из мячей на счету бывшего форварда киевского Динамо Дьемерси Мбокани.

Ранее мы писали, что лидер боснийцев курил кальян в ночном клубе.

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Аргентинский наставник ДР Конго Эктор Купер провел четыре замены, вместо трех, которые разрешены регламентом соревнований. Бенин, который шел на втором месте в группе, подал апелляцию в ФИФА.

Похоже, все идет к тому, что ДР Конго будет засчитано техническое поражение (0:3).

Таким образом, техническое поражение команды Купера откроет путь в плей-офф Бенину.

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Отметим, что десять победителей групп отбора в Африке разбиваются на пары, и пять победителей отправляются в Катар на чемпионат мира.