У вбивстві Дієго Марадони звинуватили сімох людей

У справі про смерть легендарного аргентинця вручили підозру його лікаря, психолога і ще п'ятьом людям. Марадона помер через кілька тижнів після операції на головному мозку

Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Сімом медичним працівникам було пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві Дієго Марадони. Всім підозрюваним на час слідства заборонено залишати Аргентину.

Читайте також: Реанімували труп 45 хвилин! Несподівані результати у справі про смерть Марадони

У разі визнання провини обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі. У число обвинувачених входять нейрохірург Леопольдо Луке, який успішно провів операцію на головному мозку Марадоні, і психіатр Агустіна Косачева, яка лікувала колишню зірку збірної Аргентини, повідомляє ESPN.

Раніше в ЗМІ просочилися аудіозаписи розмов між лікарями та людьми з оточення Марадони, з яких стало відомо, що за легендарним футболістом не доглядати належним чином до його смерті.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада в віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У серці Дієго виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що приводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було в два рази більше звичайного, і воно збережено для вивчення.