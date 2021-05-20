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У вбивстві Дієго Марадони звинуватили сімох людей

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
20 травня, 14:31
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У справі про смерть легендарного аргентинця вручили підозру його лікаря, психолога і ще п'ятьом людям. Марадона помер через кілька тижнів після операції на головному мозку
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Сімом медичним працівникам було пред'явлено звинувачення в навмисному вбивстві Дієго Марадони. Всім підозрюваним на час слідства заборонено залишати Аргентину.

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У разі визнання провини обвинуваченим загрожує від восьми до 25 років позбавлення волі. У число обвинувачених входять нейрохірург Леопольдо Луке, який успішно провів операцію на головному мозку Марадоні, і психіатр Агустіна Косачева, яка лікувала колишню зірку збірної Аргентини, повідомляє ESPN.

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Раніше в ЗМІ просочилися аудіозаписи розмов між лікарями та людьми з оточення Марадони, з яких стало відомо, що за легендарним футболістом не доглядати належним чином до його смерті.

Нагадаємо, Марадона помер 25 листопада в віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, викликаного хронічною серцевою недостатністю. У серці Дієго виявили дилатаційну кардіоміопатію – патологію, що приводить до збільшення камер серця і має безліч причин. Серце Марадони було в два рази більше звичайного, і воно збережено для вивчення.

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Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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