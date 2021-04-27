Реанімували труп 45 хвилин! Несподівані результати у справі про смерть Марадони

В Аргентині опублікували результати медкомісії, яка розслідує смерть легенди футболу Дієго Марадони. Чемпіона миру не стало 25 листопада 2020 року у віці 60 років через гострого набряку легенів, який був викликаний серцевою недостатністю. Раніше повідомлялося, що смерть Марадони могли спланувати . Поліція запідозрила в халатності його особистого лікаря, а також медсестру, яка чергувала в будинку Марадони в день його смерті.

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Час смерті і брехню медсестри

Лікарі підтвердили, що причиною смерті нападника збірної Аргентини була хвороба серця – повідомляє Toda Pasion . Підтвердилося, що Дієго помер 25 листопада між 04:00 і 6:00 ранку уві сні. При цьому медики, які прибули на виклик в будинок екс-футболіста набагато пізніше, все одно намагалися його реанімувати протягом 45 хвилин, хоча тіло вже було холодним.

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У підсумку смерть Марадони констатували о 13:15, хоча це сталося мінімум на 7 годин раніше. І це суперечить заяві медсестри футболіста Діани Мадрид, яка стверджувала, що Дієго вставав вранці. Тепер вона повинна роз'яснити слідству, чому вона збрехала і виконувала чиїсь накази.

чому

У звіті також говориться, що через вживання наркотиків Марадона страждав від порушення функціонування міокарда з погіршенням систолічної функції лівого шлуночка серця. Однак його лікарі, судячи з усього, не знали про захворювання екс-футболіста. І взагалі не стежили за своїм зоряним пацієнтом належним чином.

Реклама Дієго Марадона і Леопольде Луке / Фото: Instagram

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Крім того, у Дієго були серцева і ниркова недостатність, а також цироз, які викликають затримку в організмі натрію і води. Відсутність дієти сприяло збільшенню споживання натрію, і це могло стати причиною декомпенсації і набряку легенів, що і призвело до смерті Марадони.

Набряки і три дня сну

Перед смертю у Марадони були набряки різних частин тіла, він був дратівливим і спав три дні поспіль. Службовець служби безпеки сказав, що він повідомляв лікарям про здутті, що спостерігався у Дієго за останні три дні, і надав свій мобільний телефон правосуддя. Однак доктора, судячи з усього, не відреагували.

Реклама Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

підозрювані медики

Відзначимо, що у справі про смерть Марадони під слідством у судовій служби Аргентини зараз п'ять людина. Останніми додалися психолог Карлос Діас, який лікував Дієго за кілька місяців до його смерті, і два медпрацівника – Мадрид і Рікардо Альмірон. Вони звинувачуються в халатності. Аналогічне звинувачення раніше отримав психіатр Агустіна Косачова.

А особистий лікуючий лікар Марадони Леопольдо Луці звинувачується ще і в підробці підписів легендарного аргентинця на деяких важливих документах.

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