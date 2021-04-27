Реанимировали труп 45 минут! Неожиданные результаты по делу о смерти Марадоны

Медицинская комиссия, которая расследует гибель аргентинского футболиста Диего Марадоны, обвиняет медсестру чемпиона мира во лжи, а врачей – в халатности

В Аргентине опубликовали результаты медкомиссии, которая расследует смерть легенды футбола Диего Марадоны. Чемпиона мира не стало 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет из-за острого отека легких, который был вызван сердечной недостаточностью. Ранее сообщалось, что смерть Марадоны могли спланировать. Полиция заподозрила в халатности его личного врача, а также медсестру, дежурившую в доме Марадоны в день его смерти.

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Время смерти и ложь медсестры

Врачи подтвердили, что причиной смерти нападающего сборной Аргентины была болезнь сердца – сообщает Toda Pasion. Подтвердилось, что Диего умер 25 ноября между 04:00 и 06:00 утра во сне. При этом медики, прибывшие на вызов в дом экс-футболиста гораздо позже, все равно пытались его реанимировать в течение 45 минут, хотя тело уже было холодным.

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В итоге смерть Марадоны констатировали в 13:15, хотя это произошло минимум на 7 часов раньше. И это противоречит заявлению медсестры футболиста Дианы Мадрид, которая утверждала, что Диего вставал утром. Теперь она должна разъяснить следствию, почему она солгала и выполняла ли чьи-то приказы.

Почему

В отчете также говорится, что из-за употребления наркотиков Марадона страдал от нарушения функционирования миокарда с ухудшением систолической функции левого желудочка сердца. Однако его врачи, судя по всему, не знали о заболевании экс-футболиста. И вообще не следили за своим звездным пациентом должным образом.

Реклама Диего Марадона и Леопольде Луке / Фото: Instagram

Кроме того, у Диего были сердечная и почечная недостаточность, а также цирроз, которые вызывают задержку в организме натрия и воды. Отсутствие диеты способствовало увеличению потребления натрия, и это могло стать причиной декомпенсации и отека легких, что и привело к смерти Марадоны.

Отеки и три дня сна

Перед смертью у Марадоны были отеки различных частей тела, он был раздражительным и спал три дня подряд. Служащий службы безопасности сказал, что он сообщал врачам о вздутии, наблюдавшемся у Диего за последние три дня, и предоставил свой мобильный телефон правосудию. Однако доктора, судя по всему, не отреагировали.

Реклама Марадона. Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Подозреваемые медики

Отметим, что по делу о смерти Марадоны под следствием у судебной службы Аргентины сейчас пять человек. Последними добавились психолог Карлос Диас, лечивший Диего за несколько месяцев до его смерти, и два медработника — Мадрид и Рикардо Альмирон. Они обвиняются в халатности. Аналогичное обвинение ранее получил психиатр Агустина Косачова.

А личный лечащий врач Марадоны Леопольдо Луке обвиняется еще и в подделке подписей легендарного аргентинца на некоторых важных документах.

Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

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