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В убийстве Диего Марадоны обвинили семерых человек

Александр Трикиша Александр Трикиша
20 мая, 14:31
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По делу о смерти легендарного аргентинца вручили подозрение его лечащему врачу, психологу и еще пятерым людям. Марадона умер спустя несколько недель после операции на головном мозге
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci
Фото: REUTERS/Marcos Brindicci

Семерым медицинским работникам было предъявлено обвинение в умышленном убийстве Диего Марадоны. Всем подозреваемым на время следствия запрещено покидать Аргентину.

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В случае признания вины обвиняемым грозит от восьми до 25 лет лишения свободы. В число обвиняемых входят нейрохирург Леопольдо Луке, который успешно провел операцию на головном мозге Марадоне, и психиатр Агустина Косачева, лечившая бывшую звезду сборной Аргентины, сообщает ESPN.

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Ранее в СМИ просочились аудиозаписи разговоров между врачами и людьми из окружения Марадоны, из которых стало известно, что за легендарным футболистом не ухаживали должным образом до его смерти.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Диего обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца и имеющую множество причин. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

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