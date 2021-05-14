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Аргентинская красотка на конкурсе "Мисс Вселенная" вышла на сцену в образе Марадоны

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 мая, 22:25
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Во время конкурса самых красивых девушек планеты аргентинская модель Алина Аксельрад вышла в майке с изображением аргентинского футболиста Диего Марадоны

Представительница Аргентины на конкурсе "Мисс Вселенная" Алина Аксельрад во время костюмированного конкурса отдала дань уважения своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

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22-летняя модель вышла на сцену в обшитом кристаллами костюме в виде формы сборной Аргентины и с футбольным мячом. После девушка расстегнула рубашку, под которой была майка с лицом Марадоны.

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Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

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