Аргентинская красотка на конкурсе "Мисс Вселенная" вышла на сцену в образе Марадоны

Во время конкурса самых красивых девушек планеты аргентинская модель Алина Аксельрад вышла в майке с изображением аргентинского футболиста Диего Марадоны

Представительница Аргентины на конкурсе "Мисс Вселенная" Алина Аксельрад во время костюмированного конкурса отдала дань уважения своему легендарному соотечественнику Диего Марадоне.

Читайте также: "Взял у Марадоны автограф и повесил на стену": украинский футболист рассказал о встрече с легендой

22-летняя модель вышла на сцену в обшитом кристаллами костюме в виде формы сборной Аргентины и с футбольным мячом. После девушка расстегнула рубашку, под которой была майка с лицом Марадоны.

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.