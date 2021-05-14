Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Аргентинська красуня на конкурсі "Міс Всесвіт" вийшла на сцену в образі Марадони

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
14 травня, 22:25
Копіювати лінк
Під час конкурсу найвродливіших дівчат планети аргентинська модель Аліна Аксельрад вийшла в майці з зображенням аргентинського футболіста Дієго Марадони

Представниця Аргентини на конкурсі "Міс Всесвіт" Аліна Аксельрад під час костюмованого конкурсу віддала данину своєму легендарному співвітчизнику Дієго Марадоні.

Читайте також: "Взяв у Марадони автограф і повісив на стіну": український футболіст розповів про зустріч із легендою

22-річна модель вийшла на сцену в обшитому кристалами костюмі у вигляді форми збірної Аргентини і з футбольним м'ячем. Опісля дівчина розстебнула сорочку, під якою була майка з зображенням Марадони.

В тренді

Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було удвічі більшим від звичайного і було збережено для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, вона не претендує на спадщину.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1.
Динамо
26
59:15
65
2.
Шахтар
26
51:19
54
3.
Зоря
26
44:22
50
4.
Колос
26
36:26
41
5.
Ворскла
26
37:30
41
6.
Десна
26
38:32
38
7.
Дніпро-1
26
36:38
30
8.
Львів
26
25:51
29
9.
Олександрія
26
33:37
29
10.
Рух
26
27:39
28
11.
Маріуполь
26
27:41
26
12.
Інгулець
26
24:36
26
13.
Олімпік
26
28:48
22
14.
Минай
26
16:47
18
Опитування
Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
10 тез із інтерв'ю

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти