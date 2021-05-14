Аргентинська красуня на конкурсі "Міс Всесвіт" вийшла на сцену в образі Марадони

Під час конкурсу найвродливіших дівчат планети аргентинська модель Аліна Аксельрад вийшла в майці з зображенням аргентинського футболіста Дієго Марадони

Представниця Аргентини на конкурсі "Міс Всесвіт" Аліна Аксельрад під час костюмованого конкурсу віддала данину своєму легендарному співвітчизнику Дієго Марадоні.

Читайте також: "Взяв у Марадони автограф і повісив на стіну": український футболіст розповів про зустріч із легендою

22-річна модель вийшла на сцену в обшитому кристалами костюмі у вигляді форми збірної Аргентини і з футбольним м'ячем. Опісля дівчина розстебнула сорочку, під якою була майка з зображенням Марадони.

Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було удвічі більшим від звичайного і було збережено для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, вона не претендує на спадщину.