Українська
$ 27,74
32,97
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Марадону убили! Тысячи фанов выйдут на марш в Аргентине

10 марта, 22:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Болельщики требуют справедливого следствия

Сегодня в Аргентине пройдет марш, посвященный скончавшемуся Диего Марадоне. Мероприятие будет проходить под лозунгом "Он не умер, его убили". Участники требуют расследовать обстоятельства смерти легенды футбола. Ранее сообщалось, что смерть Марадоны могли спланировать.

Реклама

Ожидается, что в марше, который начнется в 18:00 в Буэнос-Айресе (23:00 по киевскому времени), примут участие тысячи людей. Полиция будет контролировать происходящее, ограничив продажу алкоголя и следя за событием с помощью камер видеонаблюдения.

Читайте также: Результаты вскрытия Марадоны: что обнаружили в организме легенды

Напомним, что легенда мирового футбола Марадона скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет в результате острого отека легких, который был вызван хронической сердечной недостаточностью. Сердце Диего было в два раза больше обычного и было сохранено для изучения. Ранее мы писали, что нашлась внебрачная дочь Марадоны, не претендующая на наследство.

Видео: Сегодня

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

футбол болельщики Диего Марадона

Источник: Трибуна

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Атлетико" – "Реал": онлайн мадридского дерби в чемпионате ИспанииФутбол
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)
Селезнев – с бывшей, его жена – в постели без него (фото)Футбол
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефона
Как Пономарев вошел в историю, а Тотти сделал селфи: отмечаем 145-летие телефонаДругие
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из
Тренера, который боролся за украинский язык, выгнали из "Львова"ЧУ по футболу
Оказывается, его отец – Джеджула! Девушка защитника
Оказывается, его отец – Джеджула! Девушка защитника "Динамо" заинтриговала снимком с младенцем на рукахФутбол
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста Степаненко
Вот как появляются дети! Дебютный TikTok жены футболиста СтепаненкоФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять