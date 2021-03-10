Марадону вбили! Тисячі фанів вийдуть на марш в Аргентині

Сьогодні в Аргентині пройде марш, присвячений померлому Дієго Марадоні. Захід проходитиме під гаслом "Він не помер, його вбили". Учасники вимагають розслідувати обставини смерті легенди футболу. Раніше повідомлялося, що смерть Марадони могли спланувати.

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Очікується, що в марші, який розпочнеться о 18:00 в Буенос-Айресі (23:00 за київським часом), візьмуть участь тисячі людей. Поліція буде контролювати, що відбувається, обмеживши продаж алкоголю і стежачи за подією за допомогою камер відеоспостереження.

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Нагадаємо, що легенда світового футболу Марадона помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років в результаті гострого набряку легенів, який був викликаний хронічною серцевою недостатністю. Серце Дієго було удвічі більшим від звичайного і було збережене для вивчення. Раніше ми писали, що знайшлася позашлюбна дочка Марадони, яка не претендує на спадщину.

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