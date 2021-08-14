У сексуальній сукні без спідньої білизни: як святкує день народження зірка футболу

Одна з найсексуальніших футболісток планети Лорен Сессельманн сьогодні святкує день народження. Їй виповнилося 38 років.
У Instagram вона запостила фото з Майамі. На них Лорен в дуже сексуальній сукні і без нижньої білизни.
Сессельманн виступала за збірну Канади. У 2011 році вона стала переможницею Панамериканських ігор, а в 2012-му виграла бронзову медаль Олімпійських ігор в Лондоні.
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