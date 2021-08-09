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Олімпіада 2020 в Токіо

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Білодід змінила вид спорту. Так навіть сексуальніше!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
9 серпня, 11:12
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Бронзова призерка Олімпійських ігор в Токіо Дар'я Білодід вирушила на відпочинок на Мальдіви. Але навіть під час відпустки красуня не забуває про спорт!
Дар'я Білодід відпочиває на Мальдівах
Дар'я Білодід відпочиває на Мальдівах / Фото: Instagram

Дзюдоїстка в блакитному купальнику вирушила підкорювати хвилі на жовтому каное. Ну прям в національних кольорах!

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До речі, Україна в змаганнях на каное завоювала дві медалі, так що нове захоплення може стати перспективним, якщо Дар'я раптом зважиться змінити вид спорту.

В тренді

До речі, напередодні ми опублікували фото Дар'ї Білодід в сексі-сукні і без нього! Чарівна дзюдоїстка змінила кімоно на відверту сукню чорного кольору.

На Іграх в Токіо Дар'я Білодід завоювала бронзову медаль у ваговій категорії до 48 кг. Українка була однією з фаворитів турніру, але не змогла пробитися у фінал.

Проте, після медальній сутички Білодід розплакалася прямо на татамі. Фото українки, яка плаче, облетіли весь світ.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
Всі медалі
Паралімпіада в Токіо
дній
годин
хвилин
секунд
До старту Паралімпіади
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