Сльози Дар'ї Білодід висохли! Красуня в сексі-сукні і без неї

20-річна дзюдоїстка, яка виборола бронзову медаль на Іграх у Токіо, набирається сил перед новим олімпійським циклом

Дар'я Білодід. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Після завершення Олімпіади, де Дар'я Білодід взяла бронзу в категорії 48 кг, чарівна дзюдоїстка змінила кімоно на відверту сукню чорного кольору.

Ефектним знімком спортсменка поділилася в сторіз свого Instagram. Просто секс-бомба!

Судячи з фото і відео в соціальних мережах, Дар'я відпочиває нині під пальмами в теплих краях. Сліз, які стікали по щоках Білодід відразу після бронзової сутички на Олімпіаді, і сліду немає.

Раніше ми писали, що Білодід залишилася без золота Токіо через голодування.

"Десь пандемія позначилася, тому що на рік довше боролися в цій вазі. Тримали її і голодували. Це все також позначається. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться", – розповідав батько і тренер спортсменки Геннадій Білодід в коментарі Суспільне

"Відпочинок, гадаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом, – додав Геннадій Білодід. – А як Дар'я відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху відновлювати тренування"

При цьому сама Дар'я Білодід заявила, що має намір продовжити кар'єру в спорті: "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Буду старатися, щоб ця мрія здійснилася".