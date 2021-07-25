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Білодід залишилася без "золота" через голодування! Зізнання батька

Олег Люлька Олег Люлька
25 липня, 16:37
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Батько і тренер української дзюдоїстки Дар'ї Білодід Геннадій прокоментував виступ доньки на Олімпійських іграх-2020 на Токіо, де вона взяла "бронзу"
Дар'я Білодід і її батько
Дар'я Білодід і її батько / Фото: Reuters, Instagram

За словами Геннадія Білодіда, перенесення Олімпіади з 2020 на 2021 рік через пандемію зіграло проти його дочки.

Напередодні Дар'я Білодід в змаганнях дзюдоїсток в категорії до 48 кг взяла "бронзу", хоча розраховувала на "золото".

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"Десь пандемія позначилася, тому що на рік довше боролися в цій вазі. Тримали її і голодували. Це все також позначається. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар'я – молодець, витримала", – наводить слова Геннадія Білодіда Суспільне.

"Дар'я вже усвідомила, що вона – бронзовий призер Олімпійських ігор. Звичайно, вона засмучена: хотіла золоту медаль. Але було складно, кожна сутичка була складною: психологічно і, напевно, фізично", – говорить батько Дар'ї.

"Відпочинок, думаю, буде два, три, чотири місяці, шість місяців – буде видно за її станом, – додав Геннадій Білодід. – А як Дар'я відпочине і відчує, що з'явилося бажання, тоді можна потроху відновлювати тренування".

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Раніше сама 20-річна Дар'я Білодід заявила, що має намір продовжити кар'єру в спорті. "До Парижа-2024 – ще дуже багато часу, але моя дитяча мрія – "золото" Олімпійських ігор. Буду намагатися, щоб ця мрія здійснилася", – зазначила спортсменка.

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