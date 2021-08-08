Слезы Дарьи Белодед высохли! Красотка в секси-платье и без него

20-летняя дзюдоистка, добывшая бронзовую медаль на завершившихся Играх в Токио, набирается сил перед новым олимпийским циклом

Дарья Белодед. Коллаж - "Сегодня" / Фото: Reuters, Instagram

После завершения Олимпиады, где Дарья Белодед взяла бронзу в категории 48 кг, очаровательная дзюдоистка сменила кимоно на облегающее платье черного цвета.

Снимком, сражающим наповал, спортсменка поделилась в сториз своего Instagram. Просто секс-бомба!

Судя по фото и видео в соцсетях, Дарья отдыхает сейчас под пальмами в теплых краях. Слез, которые стекали по щекам Белодед сразу после бронзовой схватки на Олимпиаде, и след простыл.

Ранее мы писали, что Белодед осталась без золота Токио из-за голодовки.

"Где-то пандемия сказалась, потому что на год дольше боролись в этом весе. Держали его и голодали. Это все также сказывается. Психологически трудно, когда ты ешь порционно, а не сколько тебе хочется", – рассказывал отец и тренер спортсменки Геннадий Белодед в комментарии Суспільне

"Отдых, думаю, будет два, три, четыре месяца, шесть месяцев – будет видно по ее состоянию, – добавил Геннадий Белодед. – А как Дарья отдохнет и почувствует, что появилось желание, тогда можно понемногу возобновлять тренировки"

При этом сама Дарья Белодед заявила, что намерена продолжить карьеру в спорте: "До Парижа-2024 – еще очень много времени, но моя детская мечта – "золото" Олимпийских игр. Буду стараться, чтобы эта мечта осуществилась".