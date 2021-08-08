Украина зажгла на церемонии закрытия Олимпиады: фото наших

Олимпийские игры в Токио, длившиеся 17 дней, финишировали. На церемонии закрытия украинские спортсмены заставили направить на себя камеры фотографов ведущих информагентств мира

Украина на церемонии закрытия Игр-2020 / Фото: Getty Images

Флаг Украины на церемонии закрытия Игр в Токио в воскресенье, 8 августа, несла каноистка Людмила Лузан, добывшая на Олимпиаде личную бронзу и серебро в дуэте с Анастасией Четвериковой.

Довольный этими успехами тренер сборной Украины по гребле Юрий Чебан во время церемонии закрытия "летал" по полю Национального стадиона в Токио самолетиком.

Тогда как украинские спортсменки на закрытии хвастались невероятной растяжкой, демонстрируя шпагат стоя. А для селфи наши девушки легли на поле, изобразив своего рода солнышко с огромным количеством сине-желтых флагов в серединке.

А вот как на церемонии закрытия наш бронзовый каратист Станислав Горуна с вертухи сбил бутылку с головы Юрия Чебана.

Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.