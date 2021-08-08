Церемония закрытия Олимпиады в Токио: онлайн-трансляция "секретного" шоу

Церемония "Миры, которые нас объединяют" пройдет без зрителей и продлится три часа. Смотрим шоу вместе!

Церемония закрытия Олимпиады проходит в Токио 8 августа / Фото: Reuters

Сегодня завершается летняя Олимпиада в Токио. Эстафета будет передана Парижу – в столице Франции пройдут следующие Игры, летом 2024. Церемония закрытия начнется в 14:00 по Киеву и завершится, ориентировочно, в 17:00.

Все о трансляциях: Церемония закрытия Олимпиады – когда начало и где смотреть

Онлайн церемонии закрытия Олимпиады

Все интересное о закрытии Олимпиады. Стартуем в 14:00!

Детали церемонии закрытия держатся в строжайшем секрете. Но кое-что о ней можно рассказать и до старта.

Прощание с Олимпиадой пройдет без зрителей – на трибунах будут только представители МОК, делегаций, журналисты. В том числе корреспондент Спорт Сегодня Любомир Луканюк.

Нести флаг Украины на церемонии доверили двукратной призерке Олимпиады-2020 Людмиле Лузан. Она взяза бронзу на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и серебро на каноэ-двойке на 500 метров. Молодчина!

Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

"Миры, которые нас объединяют" – такое название получила церемония. По задумке организаторов, это название отражает олимпийский дух и выражает идею о том, что каждый из нас – это уже целый мир.

Олимпийский флаг после спуска торжественно пронесут перед центральной трибуной. В чаше погасят олимпийский огонь и начнется салют.