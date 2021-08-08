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Олимпиада 2020 в Токио

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Церемония закрытия Олимпиады в Токио: онлайн-трансляция "секретного" шоу

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
8 августа, 13:19
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Церемония "Миры, которые нас объединяют" пройдет без зрителей и продлится три часа. Смотрим шоу вместе!
Церемония закрытия Олимпиады проходит в Токио 8 августа
Церемония закрытия Олимпиады проходит в Токио 8 августа / Фото: Reuters

Сегодня завершается летняя Олимпиада в Токио. Эстафета будет передана Парижу – в столице Франции пройдут следующие Игры, летом 2024. Церемония закрытия начнется в 14:00 по Киеву и завершится, ориентировочно, в 17:00.

Все о трансляциях: Церемония закрытия Олимпиады – когда начало и где смотреть

Онлайн церемонии закрытия Олимпиады

Все интересное о закрытии Олимпиады. Стартуем в 14:00!

Детали церемонии закрытия держатся в строжайшем секрете. Но кое-что о ней можно рассказать и до старта.

Прощание с Олимпиадой пройдет без зрителей – на трибунах будут только представители МОК, делегаций, журналисты. В том числе корреспондент Спорт Сегодня Любомир Луканюк.

Нести флаг Украины на церемонии доверили двукратной призерке Олимпиады-2020 Людмиле Лузан. Она взяза бронзу на каноэ-одиночке на дистанции 200 метров и серебро на каноэ-двойке на 500 метров. Молодчина!

В тренде

Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020
Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

"Миры, которые нас объединяют" – такое название получила церемония. По задумке организаторов, это название отражает олимпийский дух и выражает идею о том, что каждый из нас – это уже целый мир.

Олимпийский флаг после спуска торжественно пронесут перед центральной трибуной. В чаше погасят олимпийский огонь и начнется салют.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
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10
11
16
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