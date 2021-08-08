19 медалей – большой успех Украины в Токио! А синхронное плавание смотрела даже полиция

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт поделился впечатлениями от выступлений украинских спортсменов на Олимпийских играх-2020 и рассказал про большое разочарование

Вадим Гутцайт и Сергей Бубка болели на трибунах за украинских спортсменов / Фото: Reuters

Сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз". И глава украинского спорта Гутцайт доволен количеством наград.

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"19 медалей – это реально большой успех Украины. Мы тяжело начинали Олимпиаду, видели, какое давление было на наших спортсменов, когда гранды наши не получали медалей. Потом наши спортсмены начали выигрывать, побеждать. "Бронза" – большая награда на Олимпиаде", – сказал Гутцайт UA:Перший

Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК Украины

Про "золото" Хижняка

"Да, нам не повезло завоевать больше золотых медалей. Болезненное поражение для всей Украины – поражение Александра Хижняка. Мы 100% ждали от него "золото", все к этому шло. Мы понимали, что он будет чемпионом, потому что бразилец был ему по силам. Но так случилось"

Александр Хижняк проиграл нокаутом / Фото: Reuters

Про ТОП-20 по количеству медалей

"Но надо смотреть, что 19 медалей мы получили. Мы в топ-20 по количеству медалей, мы заняли 16-е место в зачете всех стран. 206 участников Олимпиады, мы – 16-е по медалям. Я считаю, что это успех. Надо это говорить, надо это кричать, благодарить всех наших спортсменов, тренеров"

Медалисты Украины Элина Свитолина и Михаил Романчук / Фото: НОК Украины, Instagram

Про полицию и синхронное плавание

"Хочу поблагодарить всех украинцев, мы чувствовали эту поддержку. Например, вчера меня остановила полиция и говорят, мол, как жаль, что проиграл Хижняк, зато бронза в артистическом плавании. Очень приятно, когда вся страна болеет за наших спортсменов"

Выступление украинских синхронисток на Олимпиаде-2020 в Токио / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.