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Олімпіада 2020 в Токіо

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19 медалей – великий успіх України в Токіо! А синхронне плавання дивилася навіть поліція

Олена Павлова Олена Павлова
8 серпня, 14:41
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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт поділився враженнями від виступів українських спортсменів на Олімпійських іграх-2020 і розповів про велике розчарування
Вадим Гутцайт та Сергій Бубка вболівали на трибунах за українських спортсменів
Вадим Гутцайт та Сергій Бубка вболівали на трибунах за українських спортсменів / Фото: Reuters

Збірна Україна завершила виступи на Іграх в Японії з 19 медалями – 1 "золото", 6 "срібла", 12 "бронз". І глава українського спорту Гутцайт задоволений кількістю нагород.

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" 19 медалей – це реально великий успіх України. Ми важко починали Олімпіаду, бачили, який тиск був на наших спортсменів, коли гранди наші не отримували медалей. Потім наші спортсмени почали вигравати, перемагати. "Бронза" – велика нагорода на Олімпіаді", – сказав Гутцайт UA:Перший

Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк
Мультимедалісти Михайло Романчук та Людмила Лузан і чемпіон Токіо Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК України

Про "золото" Хижняка

"Так, нам не пощастило завоювати більше золотих медалей. Болюча поразка для всієї України – поразка Олександра Хижняка. Ми 100% чекали від нього "золото", все до цього йшло. Ми розуміли, що він буде чемпіоном, тому що бразилець був йому по силах. Але так сталося"

Олександр Хижняк програв нокаутом
Олександр Хижняк програв нокаутом / Фото: Reuters

Про ТОП-20 за кількістю медалей

"Але треба дивитися, що 19 медалей ми отримали. Ми в топ-20 за кількістю медалей, ми зайняли 16-е місце в заліку всіх країн. 206 учасників Олімпіади, ми – 16-ті по медалям. Я вважаю, що це успіх. Треба це говорити, треба це кричати, дякувати всім нашим спортсменам, тренерам"

Медалісти України Еліна Світоліна і Михайло Романчук
Медалісти України Еліна Світоліна і Михайло Романчук / Фото: НОК України, Instagram

Про поліцію і синхронне плавання

"Хочу подякувати всім українців, ми відчували цю підтримку. Наприклад, вчора мене зупинила поліція і кажуть, мовляв, як шкода, що програв Хижняк, зате бронза в артистичному плаванні. Дуже приємно, коли вся країна вболіває за наших спортсменів"

Виступ українських синхроністок на Олімпіаді-2020 у Токіо
Виступ українських синхроністок на Олімпіаді-2020 у Токіо / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралія АвстраліяAU
17
7
22
46
7
flag Нідерланди НідерландиNL
10
12
14
36
8
flag Франція ФранціяFR
10
12
11
33
9
flag Німеччина НімеччинаDE
10
11
16
37
10
flag Італія ІталіяIT
10
10
20
40
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