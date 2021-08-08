От Белодед до Хижняка: все медалисты Украины на Олимпиаде-2020

В последний день Олимпиады-2020 в Токио велогонщица Елена Старикова принесла Украине "серебро" на велотреке. Это была последняя медаль для "сине-желтых". Сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".
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По количеству медалей в Токио украинцы хоть и не добрали в "золоте", но превзошли результат Рио-2016, где было 11 наград – 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".
А мы собрали для вас всех украинских медалистов Олимпиады-2020.
"ЗОЛОТО" ТОКИО
ЖАН БЕЛЕНЮК
(греко-римская борьба, 30 лет)
"СЕРЕБРО" ТОКИО
МИХАИЛ РОМАНЧУК
(плавание 1500 м, 25 лет)
ПАРВИЗ НАСИБОВ
(греко-римская борьба, 22 года)
АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА
(каратэ, кумите, 29 лет)
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН И АНАСТАСИЯ ЧЕТВЕРИКОВА
(каноэ-двойка 500 м, 24 и 23 года)
АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
(бокс, 26 лет)
ЕЛЕНА СТАРИКОВА
(велотрек, спринт, 25 лет)
"БРОНЗА" ТОКИО
ДАРЬЯ БЕЛОДЕД
(дзюдо, 20 лет)
ИГОРЬ РЕЙЗЛИН
(фехтование на шпагах, 37 лет)
ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК И ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ
(пулевая стрельба из пневматического пистолета, 38 и 36 лет)
МИХАИЛ РОМАНЧУК
(плавание 800 м, 25 лет)
ЭЛИНА СВИТОЛИНА
(теннис, 26 лет)
АЛЛА ЧЕРКАСОВА
(женская борьба, 32 года)
ИРИНА КОЛЯДЕНКО
(женская борьба, 22 года)
МАРТА ФЕДИНА И АНАСТАСИЯ САВЧУК
(синхронное плавание, 19 и 25 лет)
ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
(каноэ спринт, 24 года)
СТАНИСЛАВ ГОРУНА
(каратэ, кумитэ, 32 года)
ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ
(легкая атлетика, прыжки в высоту, 19 лет)
СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно
(синхронное плавание, команда)
Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.
Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.