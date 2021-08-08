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Олимпиада 2020 в Токио

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От Белодед до Хижняка: все медалисты Украины на Олимпиаде-2020

Елена Павлова Елена Павлова
8 августа, 11:14
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На летних Олимпийских играх в Токио-2020 у Украины четыре мультимедалиста – в плавании, синхронном плавании и гребле. И один чемпион, хотя наград больше, чем пять лет назад в Рио
Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк
Мультимедалисты Михаил Романчук и Людмила Лузан и чемпион Токио Жан Беленюк / Фото: Reuters, НОК Украины

В последний день Олимпиады-2020 в Токио велогонщица Елена Старикова принесла Украине "серебро" на велотреке. Это была последняя медаль для "сине-желтых". Сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".

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По количеству медалей в Токио украинцы хоть и не добрали в "золоте", но превзошли результат Рио-2016, где было 11 наград – 2 "золота", 5 "серебра" и 4 "бронзы".

А мы собрали для вас всех украинских медалистов Олимпиады-2020.

"ЗОЛОТО" ТОКИО

ЖАН БЕЛЕНЮК
(греко-римская борьба, 30 лет)

Жан Беленюк на Олимпиаде-2020
Жан Беленюк на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

"СЕРЕБРО" ТОКИО

МИХАИЛ РОМАНЧУК
(плавание 1500 м, 25 лет)

Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters


ПАРВИЗ НАСИБОВ
(греко-римская борьба, 22 года)

Парвиз Паша оглы Насибов завоевал для Украины второе серебро Олимпиады-2020! Украинский борец греко-римского стиля в финале уступил сильнейшему спортсмену Азии – иранцу Мохаммаду Реза Гераи
Парвиз Паша оглы Насибов завоевал для Украины второе серебро Олимпиады-2020! Украинский борец греко-римского стиля в финале уступил сильнейшему спортсмену Азии – иранцу Мохаммаду Реза Гераи / Фото: REUTERS

АНЖЕЛИКА ТЕРЛЮГА
(каратэ, кумите, 29 лет)

Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью
Серебряный призер Анжелика Терлюга позирует со своей медалью / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН И АНАСТАСИЯ ЧЕТВЕРИКОВА
(каноэ-двойка 500 м, 24 и 23 года)

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова
Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

АЛЕКСАНДР ХИЖНЯК
(бокс, 26 лет)

Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020
Украинский боксер Хижняк с серебром Игр-2020 / Фото: Reuters

ЕЛЕНА СТАРИКОВА
(велотрек, спринт, 25 лет)

"БРОНЗА" ТОКИО

ДАРЬЯ БЕЛОДЕД
(дзюдо, 20 лет)

Белодед – бронзовая медалистка Игр
Белодед – бронзовая медалистка Игр / Фото: Reuters

ИГОРЬ РЕЙЗЛИН
(фехтование на шпагах, 37 лет)

Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио
Игорь Рейзлин с "бронзой" Олимпиады в Токио / Фото: Reuters

ОЛЕГ ОМЕЛЬЧУК И ЕЛЕНА КОСТЕВИЧ
(пулевая стрельба из пневматического пистолета, 38 и 36 лет)

В тренде

Елена Костевич и Олег Омельчук
Елена Костевич и Олег Омельчук / Фото: Reuters

МИХАИЛ РОМАНЧУК
(плавание 800 м, 25 лет)

Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр
Украинский пловец Михаил Романчук с "бронзой" Игр / Фото: Reuters

ЭЛИНА СВИТОЛИНА
(теннис, 26 лет)

Свитолина с "бронзой" Игр в Токио
Свитолина с "бронзой" Игр в Токио / Фото: Reuters

АЛЛА ЧЕРКАСОВА
(женская борьба, 32 года)

Алла Черкасова с "бронзой" Олимпиады
Алла Черкасова с "бронзой" Олимпиады / Фото: Reuters

ИРИНА КОЛЯДЕНКО
(женская борьба, 22 года)

Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали
Ирина Коляденко прошла непростой путь к медали / Фото: Reuters

МАРТА ФЕДИНА И АНАСТАСИЯ САВЧУК
(синхронное плавание, 19 и 25 лет)

Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали
Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзовые медали / Фото: Reuters

ЛЮДМИЛА ЛУЗАН
(каноэ спринт, 24 года)

Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020
Людмила Лузан понесет флаг Украины во время церемонии закрытия Олимпиады-2020 / Фото: Reuters

СТАНИСЛАВ ГОРУНА
(каратэ, кумитэ, 32 года)

Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио
Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

ЯРОСЛАВА МАГУЧИХ
(легкая атлетика, прыжки в высоту, 19 лет)

СБОРНАЯ УКРАИНЫ: Влада и Марина Алексеевы, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно
(синхронное плавание, команда)

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
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flag Италия ИталияIT
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