Полетят головы тренеров! Министр рассказал, кто подвел Украину на Олимпиаде

Вадим Гутцайт недоволен количеством наград в легкой атлетике, которой выделили большие деньги для подготовки к Токио-2020. Но провалилась не только она

Вадим Гутцайт больше ждал от легкой атлетики / Фото: Reuters

Сборная Украины завершила выступления на Играх в Японии с 19 медалями – 1 "золото", 6 "серебра", 12 "бронз".

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Министр-спорта Вадим Гутцайт доволен количеством наград, но заявил, что некоторые виды спорта провалились. В частности легкая атлетика, где только одна бронзовая медаль Ярославы Магучих в прыжках в высоту.

Украина заняла 44-е место в общем медальном зачете Токио / Фото: REUTERS

"После приезда президента ФЛАУ будем собираться. Есть вопросы, есть проблемы. Много денег было выделено на подготовку спортсменов. Практически они были обеспечены всем, чтобы результаты были лучше. Нам надо что-то менять до 2024 года. Потому что в легкой атлетике 49 дисциплин, считаю, что мы можем рассчитывать на большее количество медалей на Олимпийских играх", – сказал Гутцайт UA:Перший

Марина прыгнула на 6.88 / Фото: REUTERS

"Я буду смотреть на все виды спорта, которые были на Олимпиаде и не получили награды, спортсмены в которых были полностью не готовы побеждать. У нас 23 спортсмена были рядом с медалями, они заняли 4-6-е места. Есть потенциал, они конкурентоспособны. Но в некоторых – полный провал"

"100% будем менять главных тренеров, будем собираться с федерациями и смотреть их планы. В Париже в 2024 году нам нужно, чтобы побеждали не только одни и те де виды спорта, но и те, где есть история побед на Олимпиадах. Все тренеры должны знать, что они должны отвечать за выступления своих спортсменов. И федерации тоже"

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.