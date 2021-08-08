Ничего себе развлечения: украинский каратист с вертухи снес бутылку с головы тренера

Украинская делегация в отличном настроении покидает Олимпийские игры в Токио. В последний день все атлеты собрались на внутренней церемонии чествования призеров Игр и поразили опасным трюком

Горуна сбил бутылку с головы Чебана

Тренер каноисток и двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан не побоялся поставить на кон свою голову, чтобы каратист Станислав Горуна порадовал всех зрелищным трюком.

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Чебан поставил себе на голову бутылку, а Горуна красивым ударом с разворота сбил ее! Присутствующие встретили трюк аплодисментами.

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Напомним, что на Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 медалей. Единственную золотую награду нашей стране принес борец Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

Горуна стал серебряным призером, а подопечные Чебана принесли нам две награды – Людмила Лузан стала бронзовой призеркой в каноэ-одиночке и серебряной – в паре с Анастасией Четвериковой.

Людмила Лузан и Анастасия Четверикова / Фото: Reuters

Впрочем, Олимпиада в Токио – худшая для Украины со времен независимости. Если по количеству медалей мы побили Рио и сравнялись с Лондоном, то по качеству – это худшие летние Игры для Украины.