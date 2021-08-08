В Париж-2024 поедем за "золотом"! Громкое обещание украинской сенсации Олимпиады

25-летняя украинская велогонщица Елена Старикова прокомментировала серебряную медаль в спринте на велотреке в заключительный день Олимпийских игр-2020

Елена Старикова на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

После того как в Токио от медали в кейрине Старикову отделили доли секунды, украинка собралась и настроилась на спринт. Где призер чемпионатов мира и чемпионка Европы в кейрине добралась до финала.

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В финале Старикова противостояла мировой рекордсменке Келси Митчелл из Канады. И тут ее не выручил даже реактивный финиш. В первом заезде Елена проиграла с отставанием в 0,061 секунды, во втором – 0,064 секунды. Но и без этого ее "серебро" в спринте стало сенсацией.

"Не могу поверить, что получила олимпийскую медаль. Меня переполняют невероятные эмоции. Сложно передать словами. На сегодняшний старт выходила показать максимальный результат. К сожалению, не удалось стать первой. Где-то не хватило опыта, где-то – сил, ведь это был для нас уже шестой соревновательный день", – сказала Старикова НОК

Елена Старикова / Фото: Reuters

"Но, безусловно, очень рада этой награде. Будем работать дальше и уже в Париж-2024 поедем за золотом"

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

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