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Олимпиада 2020 в Токио

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50 миллионов для Беленюка и компании! Заработки украинских медалистов на Олимпиаде

Олег Люлька Олег Люлька
8 августа, 17:52
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Премии украинским спортсменам за медали на летних Олимпийских играх в Токио составят почти два миллиона долларов или порядка 50 миллионов гривен
Беленюк, Лузан и Романчук
Беленюк, Лузан и Романчук / Фото: Reuters

Больше всего на Олимпиаде в Токио из украинцев заработали пловец Михаил Романчук и каноистка Людмила Лузан, добывшие по две медали – серебру и бронзе. Их ждет вознаграждение от государства в размере 135 тысяч долларов – каждого.

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Романчук с "серебром" Олимпиады
Романчук с "серебром" Олимпиады / Фото: Reuters

Людмила Лузан
Людмила Лузан / Фото: Reuters

125 тысяч долларов за единственное для Украины золото Игр-2020 получит борец-депутат Жан Беленюк.

Олимпийский чемпион Жан Беленюк
Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

За ним идут синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук, которым за две бронзы, в дуэте и в команде, должны заплатить по 110 тысяч долларов каждой.

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Премии украинцам за Игры-2020. ТОП-5 спортсменов

  • Михаил Романчук – $135 тысяч
  • Людмила Лузан – $135 тысяч
  • Жан Беленюк – $125 тысяч
  • Марта Федина – $110 тысяч
  • Анастасия Савчук – $110 тысяч

При этом самой дорогой для украинского бюджета в Токио оказалась бронза украинских синхронисток. Марина и Владислава Алексеевы, Марта Федина, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно, занявшие третье место в команде, должны получить по 55 тысяч долларов каждая, и $440 тысяч – в сумме.

Сборная Украины по синхронному плаванию
Сборная Украины по синхронному плаванию / Фото: Reuters

Премии украинцам за медали на Олимпиаде-2020

  • Золото – 125 000 долларов (3,4 млн грн)
  • Серебро – 80 000 долларов (2,2 млн грн)
  • Бронза – 55 000 долларов (1,5 млн грн)

ВСЕ МЕДАЛИ УКРАИНЫ В ТОКИО

Напомним, на Играх-2020 Украина добыла 19 медалей – 1 золотую, 6 серебряных и 12 бронзовых, заняв 44-е место в медальном зачете. Это худший результат нашей страны на летних Играх за время независимости.

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Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
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